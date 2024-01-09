ضوابط وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وضوابط وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر أن تنطلق يوم 22 يناير.

امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح لطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل، بالتقدم لأداء امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بطريقة «برايل»، طبقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويكون تقدمهم لامتحان الشعبة الأدبية، ويجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمراقب كفيف بعد الحصول خطاب معتمد من المدرسة «وتحت مسؤوليته»، بعدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة «برايل»، وتطبق عليه نفس الشروط والأحكام المتبعة في امتحان الطلاب المرضي بمرافق.

وأضافت الوزارة، أنه يسمح للطلاب المكفوفين الراغبين بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة «للمبصرين»، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بمرافق طبقًا لما هو متبع في امتحان الطلاب المرضي بمرافق، وتطبق عليهم نفس الشروط والأحكام.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه في جميع الحالات السابقة على إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، إخطار الإدارة العامة للتربية الخاصة ورئيس لجنة سير الامتحان ولجنة النظام والمراقبة، بالحالات السابق ذكرها، وإن وجدت والتي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.