مخطط الحكومة للتعليم الجامعي: جامعة تكنولوجية في كل محافظة بحلول 2030

كشفت الحكومة عن مخططها لتطوير التعليم الجامعي والفني والتكنولوجي والجامعات الأهلية وزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعي، وذلك ضمن وثيقة «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، معلنة عن مخططها لزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعي بنحو 40,4 مليار جنيه لتصل إلى 199,5 مليار جنيه في موازنة 2023/ 2024.

استكمال تجهيز الجامعات الأهلية

ونوهت الحكومة إلى مخططها لاستكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع العمل علي وجود جامعة تكنولوجية بكل محافظة ليصل العدد إلى «27 جامعة تكنولوجية بحلول عام 2023» واعتماد مؤسسات التعليم الجامعي مرتين على الأقل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

نظام شامل للمساعدات المالية للطلاب

وقالت الحكومة إنها تستهدف في الفترة من 2024 حتى 2030 إعداد نظام شامل للمساعدات المالية للطلاب من خلال مزيج من المنح الدراسية القائمة على الاحتياجات، والقروض الطلابية لدعم السلم الاجتماعي «الطلاب من الأسر الفقيرة أو توجيه الطلاب إلي برامج محددة.

وأشارت الوثيقة إلى أن خطة عام 2023/ 2024 تستهدف استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية، تشمل جامعة الجلالة والعلمين وجامعة الملك سلمان والمنصورة الجديدة و12 جامعة منبثقة من جامعات حكومية بالمحافظات، وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي باستكمال وتجهيز 10 جامعات تكنولوجية في 9 محافظات بجانب دعم المراكز والمشروعات البحثية ومنها استكمال مبني الحاضنات التكنولوجية بمعهد بحوث الفلزات واستكمال دراسات وابحاث الجينوم المرجعي للمصريين.

الاستثمار في البحث العلمي

وتضمنت خطة الحكومة للتعليم الجامعي والجامعات بدعم الاستثمار في البحث الأكاديمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة، من خلال بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى استهداف ارتفاع تصنيف 28 جامعات مصرية علي الأقل لتصنيف من بين أفضل جامعات العالم، وفقا لتصنيف الـQS العالمي للجامعات مقارنة بنحو 14 جامعة حاليا.