مشاهير أسوان على اللوحات الإعلانية بالشوارع ضمن خطة تطوير المحافظة

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنفيذ خطة محافظة للتجميل والتطوير، بهدف تحويل عاصمة الثقافة الأفريقية إلى وجهة سياحية فريدة، وإظهار بانوراما جمالية تعكس أبهى صورة للمحافظة لتستقبل ضيوفها.

وأكد «المحافظ» في بيان، أن إحدى شركات الإعلانات ذات الخبرة لوضع اللوحات الإعلانية قررت اختيار شخصيات بارزة في المجتمع المصري والأسواني؛ لتكون جزءًا من هذه اللوحات، وذلك بعد استشارة خبراء ومتخصصين في الجامعات والأكاديميات المصرية، لضمان تحقيق أعلى جودة والالتزام بالمعايير العالمية.

الهوية البصرية لأسوان

وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية تناغم لوحات الإعلانات مع خطة التطوير والتجميل، وكذلك مع التصميمات التي تتناسب مع الهوية البصرية لأسوان، إذ جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من تطبيق هذه التصميمات على واجهات المنشآت الحيوية، والجدران، والأسوار، وسيارات التاكسي، ووسائل المواصلات المائية.

وتضمنت اللوحات ظهور الشخصيات المؤثرة في المحافظة من ضمنها الأديب محمود عباس العقاد، والدكتور مجدي يعقوب والفنان محمد منير والسيد إدريس الشريف، وإبراهيم يوسف وأحمد الكاس، والشيخ عبد العظيم العطواني، والأنبا هدرا مطران أسوان وأحمد إدريس.

ويجري التنسيق مع إدارات المرور والطرق، لضمان عدم تعارض اللوحات الإعلانية مع القواعد المرورية وحركة المرور في الشوارع والميادين المستهدفة، بهدف ضمان السلامة والانسيابية المرورية.

أسوان تستقبل زوارها

و تسعى محافظة أسوان، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، إلى إظهار المزيد من جمالها، لاستقبال الزائرين والسياح وهي في أبهى حلة بجمالها المتجدد.