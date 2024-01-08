الوحدات المحلية بالمنيا تتابع انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات لضمان إنهاء الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير للجودة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أجهزة الدولة ومواكبة التحول الرقمي وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة العمل والتيسير على المواطنين.

متابعة خدمات نظام الشباك الواحد

من جانبه، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وكذلك متابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم، والتعرف على مشكلاتهم حول جودة تلك الخدمات ومتابعة تسجيل طلباتهم من خلال المركز التكنولوجي.

متابعة سير العمل لمنظومة الاشتراطات البنائية

وفي ذات السياق، أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، التنبيه على جميع الإدارات بالمجلس بضرورة وجود مندوب لهم بالمركز التكنولوجي للرد على أي استفسار مقدم من المواطنين على الشباك، علاوة على متابعة سير العمل لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص وما تم إنجازه للطلبات المقدمة من المواطنين.