«صحة المنيا»: المرور على 1048 منشأة غذائية وتحرير 243 محضرا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، موجها كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلى صحة وسلامة المواطنين.

المرور على 1048 منشأة غذائية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 1048 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 243 محضراً للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

اجراءات قانونية ضد المخالفين

وأضاف «حسنين»، أنه تم ضبط 38 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح «حسنين»، سحب 200 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 1008 كيلو أغذية مختلفة و200 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى استخراج 1355 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.