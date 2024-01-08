طرح مواد غذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار وتشديد الرقابة على أسواق المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في طرح المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن مبادرة تخفيض الأسعار، مشددا على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية.

طرح كراتين مواد غذائية بسعر 100 جنيه

وتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع ، حيث واصلت مراكز( مطاي - بني مزار- سمالوط) توزيع المواد الغذائية المدعمة، وطرح كراتين مواد غذائية بسعر 100جنيه للكرتونة، إلى جانب التنسيق مع الجزارين لفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، ففي مركز مطاى تم طرح السلع بمنفذي بيع حي شمال وجنوب ومنافذ القرى، كما تم المرور علي منافذ بيع السلع الغذائية بقرى مركز بني مزار للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 – 30%، وفى مركز سمالوط، أعلنت الوحدة المحلية عن طرح وتوزيع كراتين مواد غذائية مدعمة بمنفذي (مجلس المدينة – الزراعة) حيث تضم الكرتونة ( أرز - سكر- مكرونة - شاي – ملح).

إجراءات قانونية ضد المخالفين

فيما تواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتأكد من جودة المعروض حيث حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة 28 محضرا تموينيا متنوعا شمل 21 محضرا للمخابز البلدية المخالفة و7 محاضر بالأسواق منها (بيع سلع بدون فواتير، عدم إعلان عن التسعيرة، ذبح خارج المجازر، تجميع سلع مدعمة وبدون فواتير)، كما تم تحرير 8 محاضر بمجلس قروى المعصرة بمركز ملوى، وفى مركز مغاغة تم مصادرة 150 طن أرز بأحد مخازن المدينة وضبط مصنع لإدارته بمواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمدينة، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاى من تحرير 11 محضرا تموينيا خلال حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق بدائرة المركز وقرية أبو عزيز منها 9 محاضر مخابز بلدية جاءت ما بين (نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم إعطاء بون صرف - منتج بدون فواتير)، ومحضران بمجال الأسواق (بيع أزيد من السعر الرسمي)، كما تم خلال الحملة ضبط ومصادرة 61 لفة عصائر بدون فواتير، كما تم تحرير 20 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بمجلس قروى تل بنى عمران بمركز ديرمواس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.