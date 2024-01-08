جامعة أسوان و«شلاتين للثروة المعدنية» تنظمان ورش تدريبية لدعم الطلاب والباحثين

نظم قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة أسوان، مجموعة من الورش التدريبية بالتعاون مع شركة الشلاتين للثروة المعدنية، لتعزيزالدور الأكاديمي والتعليمي برعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة.

ربط البحث العلمي بالصناعة

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون الدراسات العليا، أن محافظة أسوان تمتاز بالثروة المعدنية والطبيعية، مؤكدا أهمية دور قطاع الدراسات العليا والبحوث في تعزيز الشراكات بين الجامعة والجهات المنتجة لربط البحث العلمي بالصناعة والتنمية المستدامة.

واوضح نائب رئيس الجامعة في بيان صادر اليوم، أن قطاع الثروة المعدنية في مصر يشهد تحولًا مهمًا بفضل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الرؤية الواضحة والاستراتيجية القوية التي تم اعتمادها لتحسين هذا القطاع الحيوي وتجذب الاستثمارات العالمية إلى محافظة أسوان.

زيادة قيمة الموارد المعدنية

من جانبه، قال الدكتور أبوالحمد حسن عميد كلية العلوم، إن الكلية تتميز بأقسامها العلمية ودراستها البحثية المعتمدة على الثروة المعدنية، مؤكدا أهمية الشراكات التي تهدف إلى زيادة قيمة الموارد المعدنية وتعزيز الاقتصاد المصري في ظل تطور منظومة البحث العلمي بالجامعة.

وأشار الدكتور أشرف أمام وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن قسم الجيولوجيا وشركة الشلاتين للثروة المعدنية ينظمان هذه الورش التدريبية للطلاب والباحثين، وتبدأ اليوم الاثنين وتستمر حتى 14 يناير الجاري.

وتنقسم الورش التدريبة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تدريب نظري، والمرحلة الثانية تدريب عملي ميداني في مشروعات الشركة.