«ده ذكاء اصطناعي».. كيف رد أحمد العوضي على فيديو الرقص مع ياسمين عبدالعزيز؟

«فيديو» مفاجئ قررت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشاركته مع متابعيها عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام»، تظهر خلاله هي وزوجها الفنان أحمد العوضي، وهما يقدمان إحدى الرقصات المتداولة والتي أصبحت «تريند» خلال الأيام الماضية.

العوضي الذي يُعرف بأنه يظهر بشكل جاد في معظم لقاءاته، سواء مع زوجته أو بمفرده، ظهر في الفيديو وهو يؤدي حركات استعراضية رفقة ياسمين عبدالعزيز، ما جعل التساؤلات تزداد حول حقيقة الفيديو، وهل هو حقيقي أم تم تنفيذه بواسطة «الذكاء الاصطناعي»؟

ياسمين عبدالعزيز تضع أحمد العوضي في موقف محرج: الذكاء الاصطناعي السبب

«الخديوي ميعملش الحركات دي، أنا الدادة دودي أعملها عادي»، بهذه الكلمات فاجأت ياسمين عبدالعزيز جمهورها بهذا الفيديو الكوميدي، لتنهال التعليقات متسائلة: «كيف أقنعتِ العوضي بالقيام بتلك الحركات؟».

رد أحمد العوضي على فيديو ياسمين عبدالعزيز

رد أحمد العوضي على منشور زوجته حسم الجدل بشأن الموقف المحرج الذي وضعته به ياسمين عبدالعزيز، معلقا: «طب ده كلام»، بينما رد أيضا على سؤال أحد المتابعين بشأن حقيقة الفيديو: «لا مش أنا يا عم ده ذكاء اصطناعي».

وعلق أحد المتابعين على المقطع الذي نشرته ياسمين عبدالعزيز: «راحت هيبة العوضي خلاص»، بينما رد آخر: «امسحي قبل ما يشوفه، إلحقي الهيبة بسرعة»، فيما حرصت الفنانة بدرية طلبة الصديقة المقربة من ياسمين عبدالعزيز على مشاركة تعليقها على المنشور: «أنا قلت لهم كده الحركت دي متطلعش من الإسكندراني».

وكان الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أعلنا زواجهما منذ نحو 4 سنوات، بعد قصة حب جمعت بينهما، قبل أن يعلنا الزواج بشكل رسمي.