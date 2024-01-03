سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لـ«الإسكندراني».. أولى بطولات العوضي

احتفل الفنان أحمد العوضي، مساء أمس، بالعرض الخاص لفيلم «الإسكندراني»، بحضور جماهيري كبير، بجانب صناع العمل، مع غياب زوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، ما أثار تساؤلات حول سبب غيابها، عن العرض الخاص لأولى بطولات زوجها الفنان أحمد العوضي، في السينما.

سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لـ«الإسكندراني»

وكشف «العوضي» لـ«الوطن»، عن أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، تسببت في غيابها عن العرض الخاص للفيلم، مؤكدا أنها تدعمه بشكل كامل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «بكر الإسكندراني»، الذي يتعرض لمشكلات مع والده، ويُضطر للسفر خارج البلاد، ويتزوج من حبيبته «قمر» التي تجسد دورها الفنانة زينة.

أبطال فيلم «الإسكندراني»

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، عصام السقا، بيومي فؤاد، زينة، محمد رضوان ومحمد صلاح آدم، وآخرين، إخراج خالد يوسف، قصة وسيناريو وحوار الراحل أسامة أنور عكاشة.