إزالة تعديات بالبناء المخالف في سمالوط بالمنيا

تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا، مجهودات الوحدات المحلية والأحياء في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها.

تكثيف أعمال المتابعة للتعديات

وأوضح رئيس مركز ومدينة سمالوط، أن الأحياء مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكدا أنه تم إيقاف وإزالة وفك شدات خشبية والتحفظ على مواد ومعدات البناء لبعض حالات التعدي بالبناء بدون ترخيص بأحياء شمال ووسط وجنوب المدينة والوحدات المحلية.

التصدي لأعمال البناء المخالف

وأكد رئيس المدينة، أن الوحدات المحلية والأحياء ستتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف دون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.