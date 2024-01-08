محافظ المنيا يتابع خطة رصف الطرق في مركز مطاي

تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة أعمال رصف الطرق المدرجة بالخطة الموحدة للعام المالي 2023 /2024، تابع المحاسب هشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أعمال تمهيد شارع المصطفى بحي شمال المدينة، تمهيدًا لرصفه بحضور عبد المنعم إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمهندس حمادة محمد مدير إداره الطرق بمطاي.

تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية

وجرى اليوم، تسوية الشارع بعد قطع التربة، وزرع باقي أعمدة الإنارة على طول الشارع، والانتهاء من عمل توصيلات المرافق تمهيدًا لوضع التربة الرملية للبدء في أعمال الرصف.

وقال رئيس المركز في بيان، إنّ عملية الرصف تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية، من خلال المشروع القومي لرصف الطرق، لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم.

استمرار أعمال الرصف

وتستمر أعمال الرصف للطرق بالمدينة حتى الانتهاء من رصف جميع الطرق المدرجة بالخطة، على أنّ تُنفذ أعمال الرصف وفقًا للمعايير والمقايسات المعلنة.