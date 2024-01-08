غرامة عدم تجديد رخصة السيارة.. استخرجها بهذه الإجراءات قبل الانتهاء

حددت المادة 24 من قانون المرور، غرامة عدم تجديد رخصة السيارة، وذلك في حالة عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة 30 يومًا من انتهائها، حتى ولو تم تسديد جميع الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء تلك المدة، وتظل الرخصة مسحوبة إلى أن يتم استيفاء إجراءات التجديد.

أهمية تجديد رخصة السيارة

تجديد رخصة السيارة مهم لعدة أسباب، منها:

- التأكد من صلاحية السيارة للسير في الطرق العامة.

- توفير تأمين إجباري على السيارة، يحمي مالك السيارة من المسؤولية المالية في حالة وقوع حادث.

- الحصول على خدمات الصيانة الدورية للسيارة، والتي تضمن سلامتها وسلامتها للمارة.

قيمة غرامة عدم تجديد رخصة السيارة

وعن قيمة غرامة عدم تجديد رخصة السيارة، فتبدأ من 300 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، حسب نوع المخالفة، وذلك وفقًا لما حدده قانون المرور.

وقد نصت المادة 75 من قانون المرور، فى الفقرة الرابعة على أنه في حالة قيام قائدي المركبات بالسير أعلى الطرق دون رخص قيادة، فيتم تحرير مخالفة مرورية، وذلك بدفع غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفي جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم سحب الرخصة في حال عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا.

إجراءات تجديد رخصة السيارة

لتجديد رخصة السيارة، يجب اتباع الإجراءات التالية:

- سداد الرسوم المقررة.

- تقديم شهادة الفحص الفني للسيارة.

- تقديم وثيقة التأمين الإجباري على السيارة.

- تقديم نموذج إقرار بتعهد مالك السيارة بالتزامه بشروط وأحكام قانون المرور.

يشار إلى أن رخصة السيارة هي وثيقة رسمية تمنح لمالك السيارة، وتسمح له بقيادة السيارة في الطرق العامة، وتصدر تلك الرخصة من إدارة المرور، وتتضمن معلومات عن السيارة ومالكها، مثل رقم اللوحة وتاريخ الصنع والماركة وسعة المحرك، وتجديد رخصة السيارة أمر مهم، ويحمي مالك السيارة من العقوبات القانونية، ويضمن سلامته وسلامة الآخرين.