محافظ الدقهلية يوجه بإنقاذ طفل بلا مأوى وإلحاقه بإحدى المدارس

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالاهتمام وتقديم أوجه الدعم والرعاية لأحد الأطفال بلا مأوى، بعد مقابلته خلال جولته صباح اليوم، لتفقد الأعمال النهائية بمشروع الممشى الجديد على النيل.

تقديم الدعم لطفل بلا مأوى

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه التقى الطفل أثناء افتراشه رصيف الممشى وتم إيداعه بإحدى دور الرعاية وتلبية كل احتياجاته، وتوقيع الكشف الطبي الشامل عليه وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له من خلال تحاليل وفحوصات طبية كاملة وتوفير ملابس جديدة له وجهاز محمول ومصروف يومي، مؤكدا ضرورة بحث إعادة قيد الطالب مرة أخرى بإحدى المدارس وتوفير كافة سبل الدعم له لاستكمال تعليمه.

البحث عن الأطفال بالشوارع

كما أكد «مختار» ضرورة البحث عن الأطفال بالشوارع وتوفير الحماية الاجتماعية لهم حتى لا يتم استغلالهم بشكل يضرهم والمجتمع في المستقبل.