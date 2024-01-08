رامي صبري يتصدر تريند يوتيوب بأغاني «بين الحيطان وبحكي عليكي والنهايات أخلاق»

احتفل رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر 3 أغاني من البومة الجديد «النهايات أخلاق»، تريند يوتيوب.

ونشر رامي صبري مقطتفات من الأغاني معلقا: «بين الحيطان - بحكي عليكي - النهايات أخلاق» في صدارة ترند يوتيوب ميوزك في مصر، وتحتل مرتبة عالمية في جميع أنحاء الوطن العربي.

أغنية بين الحيطان تتصدر التريند

واحتفل صبري منذ أيام بتصدر أغنية بين الحيطان تريند يوتيوب عالميا الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية: «وبعدين يا سنيني أنا البعد آزيني، فراقه طلع عيني اتهديت، بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي، موجود في قلبي وراسي حنيت، بين الحيطان شايفه وشايف زمان، ذكريات في المكان مابتتنسيش، بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش».