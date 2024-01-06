رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة «النجومية» (فيديو)

أعلن الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، طرح أغنيته الجديدة «النجومية» عبر قناته على اليوتيوب.

ونشر رامي صبري، الأغنية، وعلق عليها: «النجومية ليها ناسها، دلوقتي تقدروا تسمعوا النجومية من ألبوم النهايات أخلاق على يوتيوب».

ألبوم رامي صبري النهايات أخلاق

وطرح رامي صبري، عددا من أغاني ألبومه الجديد مع بداية عام 2023 تباعا، ومن أبرز أغاني الألبوم؛ «النهايات أخلاق» التي تحمل اسم الألبوم، وهي من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم، وأغنية «بين الحيطان» من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.