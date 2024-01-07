ليك غلاوة عندي.. رامي صبري يطرح آخر أغنيات ألبوم النهايات أخلاق

طرح المطرب رامي صبري، أغنيته الأخيرة من ألبومه الجديد «النهايات أخلاق»، وجاءت الأغنية تحت عنوان «ليك غلاوة عندي»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

تفاصيل أغنية «ليك غلاوة عندي»

أغنية «ليك غلاوة عندي»، من ألحان رامي صبري، وكلمات تامر حسين، وجيتار ايردم وشيلو يحيى مهدي، وتوزيع طارق توكل.

ريميكس أغنية أمانة يا قلبي

وكان رامي طرح في الساعات القليلة الماضية 3 أغنيات دفعة واحدة من الألبوم، إلى جانب 7 أخري في الأيام الماضية، وحرص رامي صبري على تلحين عدد كبير من أغانيه بالألبوم، إلى جانب تعاونه مع عدد من الشعراء والموزعين، كما طرح ريميكس لأغنيته «أمانة يا قلبي»، التي طرحها أمس، وهي من ألحانه وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين وهي من كلمات أحمد علي موسى ومهندس صوت سادو.