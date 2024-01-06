رامي صبري يطلق 3 أغان من ألبومه الجديد «النهايات أخلاق» عبر «يوتيوب»

واصل النجم رامي صبري تقديم مفاجآته لجمهوره من خلال إطلاق عدد جديدة من أغاني ألبومه الجديد «النهايات أخلاق»، إذ طرح قبل قليل 3 أغان عبر صفحته الرسمية على «يوتيوب» بعد نجاحه على مدار اليومين الماضيين بـ7 أغان من الألبوم الجديد.

أغنية بين الحيطان

وطرح رامي صبري، منذ قليل 3 أغنيات أخرى، وهي أغنية «النجومية» من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن وجيتار شريف فهمي وتوزيع جلال حمداوي.

والأغنية الثانية لرامي صبري هي «أمانة يا قلبي» وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين ووتريات تامر غنيم وقانون محمود عامر ومهندس صوت سادو، والثالثة «جامد» من ألحان نور عز العرب وكلمات عليم وتوزيع مكس وماستر شندي.

رامي صبري يتصدر التريند

وعلى مدار الساعات الماضية تصدرت أغنية «بين الحيطان» من ألبوم النهايات أخلاق لرامي صبري تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب عالميا في أول 48 ساعة وترند في مصر وجميع الدول العربية.