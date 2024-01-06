رامي صبري يحتفل بنجاح أغنية «بين الحيطان».. والجمهور: خطيرة

احتفل المطرب رامي صبري مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، بتصدر أغنيته الجديدة «بين الحيطان» من ألبوم النهايات أخلاق، تريند يوتيوب بعد تخطيها الربع مليون مشاهده.

ونشر رامي صبري، أغنية بين الحيطان والتي تنتمي للطابع الحزين معلقا: «بين الحيطان من ألبوم النهايات أخلاق، تتصدر تريند يويتوب عالميا في أول 48 ساعة وتريند في مصر وجميع الدول العربية».

وانهالت تعليقات الجمهور على أغنية بين الحيطان، والتي جاءت كالتالي: «جميلة جدا»، وعلق آخر: الأغنية خطيرة، وقال حساب آخر: الألبوم كله أغانيه تحفة.

أغنية بين الحيطان لرامي صبري

أغنية بين الحيطان من ألبوم النهايات أخلاق من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية: «وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني، فراقه طلع عيني اتهديت، بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي، موجود في قلبي وراسي حنيت، بين الحيطان شايفه وشايف زمان، ذكريات في المكان مابتتنسيش، بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش».