شريف منير ضيف إنجي علي في «أسرار النجوم» الخميس المقبل

يحل الفنان شريف منير، الخميس المقبل، ضيفًا على برنامج «أسرار النجوم»، عبر إذاعة «نجوم إف إم» وقناة «نجوم TV»، مع المذيعة إنجي علي، في الساعة الثامنة مساءً، ليكون أول ضيف في البرنامج مع بداية العام الجديد.

كواليس فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

ويتحدث شريف منير، عن أحدث أفلامه «ليه تعيشها لوحدك» الذي جرى طرحه فى السينمات منذ أيام قليلة، ولاقى ردود أفعال جيدة.

وطرحت الشركة المنتجة الفيلم في 3 يناير الجاري بمصر، ومن المقرر طرحه بدول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز، وللمخرج حسام الجوهري، وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية، في أولى تجاربها بمجال التمثيل.