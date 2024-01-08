موعد نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية.. باقِ 7 أيام

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور بالمرحلة الابتدائية، إلى معرفة مواعيد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية، إذ تنتهي الامتحانات الأربعاء المقبل 2024/1/10، ويؤدي طلبة الصف الرابع الابتدائي، يوم الثلاثاء 9 يناير، امتحان مادة الرياضيات، فيما يؤدي طلبة الصف الخامس، آخر امتحاناتهم في مادة الرياضيات 10 يناير، والصف السادس في مادة اللغة الإنجليزية.

مواعيد نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية

ويقول علي محسن مدير إدارة التعليم الابتدائي في الإسكندرية، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه من المتوقع ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية للصفوف الثلاثة، الرابع والخامس والسادس، في غضون أيام قليلة بعد انتهاء الامتحانات على مستوى الإدارة، واعتمادها من مدير عام الإدارة، في موعد أقصاه الاثنين 15 يناير.

نظام التصحيح والكنترول

وأضاف مدير إدارة التعليم الابتدائي، أنّ نظام التصحيح والكنترول بالشهادة الابتدائية، يختلف عن الشهادة الإعدادية، إذ إنّ الشهادة الإعدادية سيبدأ تصحيح المواد بها، بعد انتهاء الامتحانات بأسبوع، طبقًا للنظام الجديد الذي وضعة الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، بخلاف نظام كنترول المرحلة الابتدائية الذي يكون التصحيح فيه، في اليوم التالي للامتحان.