ظاهرتان جويتان تؤثران على 10 محافظات خلال ساعات.. طقس بارد وضبابي

أعلنت غرف العمليات في 10 محافظات عن تأثير ظاهرتين جويتين خلال الساعات المقبلة، مع طقس مائل إلى الدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد.

وحذّرت غرف العمليات في 10 محافظات وهي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية»، من ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتأثير الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية- القريبة من المسطحات، ما يحجب الرؤية الأفقية أحيانًا على الطرق.

طقس المحافظات اليوم

وعن حالة الأمواج في البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة يتراوح ارتفاعها من متر إلى متر ونصف، وفي البحر المتوسط تكون معتدلة يتراوح ارتفاعها من متر ونصف إلى مترين وربع.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات، اليوم الثلاثاء، جاءت كالآتي: