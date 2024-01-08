حالة الطقس في المحافظات غدا.. صقيع ورياح مثيرة للرمال في عدة مناطق

تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء، اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ يتكون الصقيع على المزروعات في بعض المحافظات، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على الطرق خلال الصباح الباكر، ونشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في أحد الأقاليم، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل، وذلك بالتزامن مع انطلاق أول أيام شهر طوبة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا في المحافظات، ودرجة الحرارة في مصر، فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة، وحالة الشبورة على الطرق السريعة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس غدا في مصر

وتتضمن حالة الطقس غدا في المحافظات، تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد، فيما تسود أحوال جوية مائلة للدفء نهارًا على «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الشرقية، الغربية» وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما إنّه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

درجة الحرارة غدا في مصر

وفيما يخص درجة الحرارة غدا في مصر كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية: تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 7.

محافظات جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

الشبورة على الطرق السريعة

وفيما يخص حالة الشبورة المائية غدًا الثلاثاء، فإنّه تزداد كثافتها على أغلب الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والزراعية بمختلف المحافظات.

الطقس في الأيام المقبلة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس في الأيام المقبلة، وتحديدًا بدءًا من غدٍ الأربعاء تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 4 درجات، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على معظم الأنحاء، مما يتسبب في زيادة الإحساس البرودة.

ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من الوجه البحري، ومدن السواحل الشمالية، والتي تمتد خفيفة في بعض الأحيان إلى عدة مناطق بالقاهرة الكبرى، ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر من متر إلى متر ونصف، وفي البحر المتوسط تكون معتدلة ويترواح ارتفاعها من متر ونصف إلى مترين وربع.