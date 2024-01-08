طرح مواد غذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار في أبوقرقاص ومطاي بالمنيا

ترأس تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، حملة على أسواق المدينة والمحلات التجارية والمخابز لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا.

طرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة

رافق رئيس المركز عصام الطوبجي مدير إدارة التموين بمركز أبوقرقاص، وأشرف الدسوقي رئيس الوحدة القروية ببنى موسى، ووجه رئيس المركز جميع الجهات المعنية، بالعمل على التوسع في إقامة شوادر ومنافذ البيع، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها.

تكثيف الحملات لظبط محتكري السلع

وأكد رئيس المركز تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

توزيع شنطة مواد غذائية بسعر 100 جنيه

كما تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، مجهودات إدارة تموين المركز في المرور على منافذ بيع المواد الغذائية وتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة على المواطنين المستحقين، وذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة خفض الأسعار، حيث يتم توزيع شنطة مواد غذائية تحتوي على سكر وأرز ومكرونة وملح ومرقة بسعر مخفض 100 جنيه للشنطة.

ووجه رئيس مركز مطاي، بتكثيف الحملات الرقابية في المركز بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة التموين وكل الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها.