هل يمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 لأصحاب معاش تكافل وكرامة؟

‎أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مكاتب التموين على مستوى المحافظات في استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة، باعتبارهم من الفئات المستحقة لإضافة أبنائهم، وفقا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

‎إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 لأصحاب تكافل وكرامة

وتستلم وزارة التموين أسبوعيا الطلبات المقدمة لها من مديريات التموين بالمحافظات، بخصوص ‎إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 لأصحاب تكافل وكرامة، مؤكدة أن الطلبات يجرى مراجعتها من قبل إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات، من خلال الربط الإلكتروني القائم بين وزارة التموين والمالية والتضامن، لمراجعة استحقاق الأسر المتقدمة بطلبات إضافة أبنائهم على التموين.

شروط إضافة الأبناء على بطاقات التموين

ونوهت وزارة التموين بأن هناك ضوابط لإضافة الأبناء على بطاقات التموين لأسر تكافل وكرامة يحددها عدد الأفراد المدرجين على بطاقات التموين، إذ لا يجرى الموافقة على طلب إضافة المواليد لأي بطاقة يبلغ عدد أفرادجها 4 أفراد أو أكثر، في حين يجرى استكمال عدد أفراد بطاقة التموين إلى 4 أفراد إذا كانت الأسرة من الأسر المستحقة للدعم وهي الفئات التالية: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، أبناء زوجات الشهادات، أبناء الأسر البديل».