«احذروا مما هو قادم».. تطورات خطيرة لمتحور كورونا الجديد «JN.1»

لا تزال السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «JN.1»، المصنفة بأنها «شديدة العدوى» تواصل انتشارها في العالم بشكل سريع، وآخرها الكشف عن ضربها لما يقرب من ثلثي إنجلترا، بعد الكشف عن آلاف الحالات مؤخرا.

وبحسب أحدث بيانات «COG-UK»، فإن حالات الإصابة بـJN.1 ارتفعت من 4% في أول نوفمبر، إلى 65% بحلول نهاية ديسمبر الماضي، وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد، وما يصاحبها من اختلاط بين آلاف البشر، ما تسبب في تأجج الموجة الجديدة من الفيروس.

تحذير جديدة من سلالة فيروس كورونا الجديدة JN.1: لم تصل ذروتها بعد

المفاجأة الكبرى هي أن إصابات متحور كورونا الجديد JN.1، لم تبلغ ذروتها بعد، بحسبما كشف عنه البروفيسور لورانس يونج، عالم الفيروسات في جامعة «وارويك»، موضحا: «الفيروس لم ينته وعلى الجميع الحذر مما هو قادم».

«السلالة تراوغ المناعة وتتطور بشكل سريع»، هكذا حذر يونج في التصريحات التي نقلها موقع «inews» خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن الاختلاط وعودة المدارس سيؤدي إلى ارتفاع كبير جدا في الإصابات، في ظل برودة الطقس.

رقم صادم من الإصابات بكورونا في إنجلترا

وأطلق العلماء حول العالم تحذيرات عديدة، كما دقوا ناقوس الخطر خلال الأسابيع القليلة الماضية، بشأن وصول حالات كورونا إلى مستوى قياسي جديد تزامنا مع وصول شهر يناير إلى منتصفه.

لماذا أطلق العلماء تحذيراتهم؟، جاء ذلك بناءً على أحدث دراسة استقصائية كشف عنها مكتب الإحصاءات الوطنية ووكالة الأمن الصحية بالمملكة المتحدة (UKHSA)، والتي تم الإعلان عنها يوم 21 ديسمبر الماضي، والتي كشفت عن رقم صادم بإصابة 2.54 مليون شخص في 13 ديسمبر، وهو أكثر من ضعف المستوى الذي وصلت إليه في بداية نفس الشهر.