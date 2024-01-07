أعراض جديدة لمتحور كورونا تهدد الأطفال والحوامل.. كيف تكتشفها؟

حالة من الرعب والهلع تسيطر على العالم بعد الانتشار الواسع للمتحور الجديد من فيروس كورونا JN1، خاصة بعد أن توصلت الدراسات الحديثة لأعراض جديدة له أبرزها تلك التي أعلن عنها مركز الدراسات الوطنية بالمملكة المتحدة في تقريره والذي أكد وجود آثار جانبية للفيروس على الأطفال والنساء الحوامل، تتضمن إصابتهم بالقلق ومشاكل بالنوم.

كورونا لم تنته باعتراف العالم أجمع وفقا للدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة، كاشفا أن متحورات كورونا على مدار الأسبوع الماضي سجلت إصابة 27 شخص كل دقيقة، وقتلت 10 أفراد كل ساعة.

JN1 يسجل إصابات ب 41 دولة

10 متحورات لفيروس كورونا تنتهك الجهاز المناعي للأفراد بمختلف بقاع العالم، بحسب ما أكد «بدران» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مشيرا إلى أن المتحور الجديد JN1 سجل إصابات في 41 دولة، ليتربع على عرش المتحورات الأكثر انتشارا بالعالم لكنه لا يشكل خطرا مطلقا في مصر مع اتخاذ كافة السبل الوقائية اللازمة.

القلق ومشاكل النوم

زيادة في دخول المصابين بمتحورات كورونا بالمستشفيات بنسبة 20 %، مع زيادة الوفيات بنسبة 12%، وزيادة بنسبة 10% في الحالات الحرجة بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر عضو الجمعية المصرية للمناعة، لافتا إلى أن الأطفال والحوامل الأكثر عرضة لظهور الأعرض مثل القلق ومشاكل النوم وغيرها كونهم من أكثر الفئات التي تعاني من ضعف بالمناعة.

تأثير أعراض المتحور الجديد لكوروما على الحوامل

الحوامل يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية بسبب زيادة الوزن قبل حدوث الحمل وعدم الحصول على لقاح الأنفلونزا والتدخين، إضافة إلى السيدات الحوامل الذين يعانوا من الربو الشعبي وضعف المناعة بصورة عامة وفقا لعضو الجمعية المصرية للمناعة، موضحا أن الحوامل تضطر لدخول الرعاية الصحية في المستشفيات بزيادة بنسبة 5 أضعاف عن باقي الفئات الأخرى بعد الإصابة بمتحورات كورونا.