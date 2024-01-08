أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: بعض الألعاب الإلكترونية بها غسل أموال

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم شراء الألعاب الإلكترونية المنتشرة على الإنترنت.

وضع ضوابط في التعامل مع هذه الألعاب

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «الأول لازم نضع ضوابط في التعامل مع هذه الألعاب، ونتعامل مع ما هو مصرح به من الجهات المختصة لأن فيها أحيانا تمويلات وغسل أموال، وكذلك ألعاب العنف التي تربي على حب العنف والتطرف».

وأضاف: «لازم الآباء يعرفوا أبنائهم بيعملوا إيه ومفيش مشكلة أشاركه اللعب، وأراقبه، بدون أن يشعر، ولا مانع الحصول على الألعاب وفقا لمعايير».

متصلة: كل ما أشعر بحاجة تحصل فماذا أفعل؟

من ناحية أخرى، أجاب الشيخ أحمد وسام عن سؤال متصلة حول أنها تشعر ببعض الأحداث قبل وقوعها حتى موت زوجها شعرت بموته فمات؟

وتابع خلال استضافته في نفس البرنامج: «كل ما يأتي لها هذا الإحساس تقول هذا الدعاء، اللهم أسألك العفو في الدين والدنيا».

وأضاف: «عليها أن تفعل كما كان يفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما شعرت بقلق عليها التفاؤل بالخير، وتعمل بالحديث النبوي تفاءلوا بالخير تجدوه».