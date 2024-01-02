«مواجهة العنف الأسري».. ورشة تدريبية تنظمها «التضامن» في القليوبية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية نيفين القباج، ورشة تدريبية بعنوان «مواجهة العنف الأسري»، ضمن فعاليات ختام حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تم إطلاقها تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها»، وينفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

توعية الأسر بقضايا العنف ضد المرأة

وأكدت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، الدور الذي تقوم به المديرية بتوعية الأسر والمجتمع داخل المحافظة بقضايا العنف ضد المرأة، بالتعاون مع برنامج «مودة» في توعية المقبلين على الزواج، وتم إنشاء المكاتب بهدف الحفاظ على كيان الأسرة، وتعمل من خلال منظورين، أحدهما وقائي وآخر علاجي من خلال التعامل المباشر مع جميع أفراد الأسرة.

تفاصيل مكتب الاستشارات الأسرية

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد نجيب أمين عام الهلال الأحمر بالقليوبية، أن مكتب التوجيه والاستشارات الأسرية هو خطوة تسبق الوصول للمحاكم، ويقوم المكتب بتنفيذ توعية شاملة للأسر داخل المحافظة.

وأوضح وليد السيد النجار مدير مكتب التوجيه والاستشارات الأسرية بالقليوبية، أن المكتب له صلة مباشرة مع محكمة الأسرة و يتعامل مع الأسرة عند وجود أي نزاع بين الزوج والزوجة، ويقوم بعمل جلسات مع بعض أهل الزوج وأهل الزوجة لمحاولة حل المشكلة، ويضم المكتب 4 قاعات لتنفيذ الرؤية أو المقابلات الأسرية.