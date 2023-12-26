ختام فعاليات سلسلة ندوات عن مناهضة العنف ضد المرأة بشمال سيناء

شدد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على أهمية الدور الفاعل للمرأة في المجتمع المصري، في ظل اهتمام الرئيس عبالفتاح السيسي، بتمكين المرأة وتقليدها مختلف المناصب.

ختام حفل مناهضة العنف بشمال سيناء

جاء ذلك خلال كلمة «الغندور» بحفل ختام حملة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي جرت على مدار 16 يومًا بشمال سيناء تحت عنوان «معًا ضد العنف ضد المرأة» لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

أهمية التعريف بالعنف ضد المرأة

وشدد الغندور على أهمية التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني، وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

مبادرة الـ 16 يوما لمناهضة العنف

من جانبها قالت الدكتورة هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن مبادرة «معا ضد العنف ضد المرأة» جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.

وأضافت إلى أن المبادرة تضمنت سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة وهى الأوقاف، وإدارة الوعظ، والأزهر والصحة والتربية والتعليم والثقافة وجامعتي العريش وسيناء والمعاهد العليا بالعريش والإذاعة المحلية.