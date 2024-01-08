الكشف على 2858 حيوانا في قافلة لـ«بيطري الزقازيق» بعزبة وهبة

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية عزبة وهبة شلبي بمركز الزقازيق، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2024، وآليات الجامعة لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

الكشف على طيور وحيوانات بالقرية

كما تم الكشف على 243 حالة حيوانات و2615 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والتخفيف عن المواطـن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

دعم القرى الأكثر احتياجا بقافلة أسبوعية

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيا لإحدى القرى الأكثر احتياجا مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتي تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.