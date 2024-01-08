استشاري أطفال يكشف أعراض «الجدري المائي» بعد رصد حالات مصابة بالفيروس بين الطلاب

كشف الدكتور علاء المسلمي، استشاري طب الأطفال، أعراض مرض الجدري المائي، وذلك بعد رصد حالات مصابة بالفيروس بين الطلاب في بعض المدارس، موضحًا أن هذا المرض ينتشر في الأماكن المزدحمة.

أعراض الجدري المائي

وقال علاء المسلمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن الجدري المائي عبارة عن مرض فيروسي، مشيرًا إلى أن أعراض مرض الجدري المائي عبارة عن، «الحمى، فقدان الشهية، الصداع، ظهور نتوءات بارزة، تكون بثور صغيرة مملوءة بسوائل يجب عدم الاقتراب منها».

وتابع: «مرض الجدري المائي ينتشر بصورة كبيرة ومعدٍ، لذا يجب على الأمهات وأولياء الأمور في حالة تفاقم هذه الأعراض الذهاب فورا للطبيب المختص».

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

وفي سياق متصل، أكد المسلمي، أن هناك انتشارا كبيرا للفيروس المخلوي التنفسي «RSV»، وتم رصد العديد من الحالات المصابة بهذا الفيروس بين الأطفال من سن ست أشهر حتى 8 سنوات.

وأكمل: «الإصابة بالفيروس المخلوي تنتشر بصورة كبيرة بين الأطفال، وتتمثل أعراضه في: سيلان الأنف أو احتقانه، والسعال الجاف، والحمى الخفيفة، والتهاب الحلق، والعُطاس، والصداع».

طرق الوقاية من الفيروس المخلوي

وعن طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس المخلوي، شدد استشاري الأطفال، على تقوية جهاز المناعة للأطفال، والابتعاد عن الأكلات السريعة، والحصول على كل التطعيمات للأطفال.