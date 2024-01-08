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«القومي لحقوق الإنسان»: مصر لا تتلقى دعما دوليا يتناسب مع عدد الضيوف الأجانب المقيمين على أرضها

كتب:

محمد عزالدين
07:59 م | الإثنين 08 يناير 2024
عصام شيحة

عصام شيحة

كشف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بشأن مناقشة موقف تقنين أوضاع الأجانب في مصر.

وأكد شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة ترحب دائما بالجنسيات الأجنبية والمهاجرين وطالبي اللجوء، وفقا لمواثيق واتفاقية 51 الدولية، منوها أن الدولة المصرية تستضيف نحو 9 ملايين، معلقا: «الأشقاء السوريين لديهم استتثمارات في مصر بنسبة تصل لـ10%».

وتابع عصام شيحة: «اجتماع الحكومة اليوم ناقش موقف تقنين أوضاع الأجانب، وفرص اندماجهم في المجتمع المصري»، معلقا: «مصر لا تتلقى دعما دوليا يتناسب مع عدد الضيوف الأجانب المقيمين على أرضها».

وأضاف أن هناك ظروف استثنائية يمر بها إقليم الشرق الأوسط، والدولة قد تلزم المقتدرين من الأجانب بتقنين أوضاعهم.

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