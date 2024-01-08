«نكس سات».. مصر تطلق قمرا صناعيا تجريبيا في 25 يناير

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن مصر تسير بخطى جيدة في برنامجها الفضائي خلال السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى أنه مؤخرًا جرى إطلاق القمر الصناعي المصري «مصر سات 2»، وهو يعمل بصورة جيدة حتى الآن، وقريبًا سيتم إطلاق القمر الصناعي «نكس سات»، وهو قمر صناعي تجريبي في 25 يناير الجاري.

مواصفات القمر الصناعي التجريبي

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القمر الصناعي «نكس سات» هو قمر صناعي صغير مزود بكاميرا للتصوير، ونسبة التصنيع لتكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية في مصر ستكون 35% كنسبة توطين.

ولفت إلى أن القمر من طراز «ميكرو سات»، ووزنه 60 كيلو جرامًا، وسيتم إطلاقه ومتابعته لحين الاستقرار في المدار الخاص به.