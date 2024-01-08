رامي جمال عن أغنية «دوخناك يا فراق»: «حكاية حقيقية حاصلة في علاقات كتير»

كشف المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قصة الدويتو الغنائي الجديد الذي طرحه، أمس، بمشاركة زوجته ناريمان.

ونشر رامي جمال الأغنية، وعلق عليها قائلا: «دوخناك يا فراق حكاية حقيقية حاصلة في علاقات كتير حوالينا كتير بيبقوا عارفين إن العلاقة مش المفروض تكمل بس العشرة والأولاد ونظرة المجتمع بتخليهم يحاولوا يكملوا مين حاصل في حياته أو قدامه كده مع الصوت الخطير الحساس ناريمان».

رامي جمال يروج لأغنية «دوخناك يا فراق»

وروج رامي جمال لأغينه دوخناك يا فراق قبل طرحها بأيام بنشر البوستر الدعائي مع زوجته عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» معلقا: «دوخناك يا فراق، أغنية حاصلة في كل البيوت حوالينا، حبيت أغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي إن الفن يبقى هوية ليها مش احتراف».