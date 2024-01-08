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أمين الجامعة العربية: أثمن دور مصر في إجهاض المساعي الرامية لتهجير الفلسطينيين

كتب:

مريم جاد
06:59 م | الإثنين 08 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنه بحث مع الرئيس السيسي، الأوضاع الإقليمية الضاغطة وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة. 

وأضاف أنه أعرب عن تأييده للجهود المصرية والعربية الحثيثة في سبيل وقف الحرب على غزة.

وتابع: «أثمن جهود مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجهاض المساعي الرامية للتهجير القسري للفلسطينيين».

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بقلم مريم جاد