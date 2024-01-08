وكيل «صحة سوهاج» مهنئا الأقباط بعيد الميلاد المجيد: «كلنا إيد واحدة»

التقى الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم، بحضور لفيف من قيادات مديرية الصحة، بالإخوة الأقباط العاملين بديوان المديرية لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

عمق العلاقة الوثيقة والمحبة

ووجه ووكيل صحة سوهاج التهنئة للحضور، لافتاً أن تلك المناسبات تظهر مدى عمق العلاقة الوثيقة والمحبة التي تجمع أبناء هذا الوطن فهم نسيج واحد، ويعيشون فوق أرض واحد وتظلهم سماء واحدة، مؤكداً أن الجميع يعملون لإعلاء راية مصر الغالية عاليا والجميع يد واحدة.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم قام بزيارة لكنائس المحافظة، وذلك لحرصه على تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.