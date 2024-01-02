«صحة سوهاج»: ترخيص 375 منشأة طبية خاصة جديدة وغلق 154 أخرى مخالفة خلال عام

شهد عام 2023 نشاطا مكثفا لفرق تفتيش إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج وإداراتها المختلفة، حيث أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن فرق التفتيش وبالتعاون مع الجهات المعنية والرقابية بالمحافظة، قامت بإصدار 154 قرار غلق وإنذار 95 منشأة طبية خاصة، وذلك خلال مرور الفرق على 1454 منشأة طبية بجميع مراكز المحافظة.

ضبط 5 من منتحلي الصفة

وأضاف «أبو هاشم»، أنه تم ضبط 5 من منتحلي الصفة، موضحا أن من بينهم فتاة تنتحل صفة أخصائية تجميل شهيرة وذلك بمركز جرجا، وكذلك ضبط عاطل خريج كلية تجارة ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي ولديه ثلاث مراكز للعلاج الطبيعي ومجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات بعدد من المحافظات ملقبا نفسه «العالمي» وتم ضبطه بمركز سوهاج، وأخيراً تم ضبط سيدة حاصلة على بكالوريوس تربية وتنتحل صفة طبيبة جلدية بمركز المنشأة.

إجراءات قانونية حيال المخالفين

ومن جانبه أشار وكيل صحة سوهاج، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، موضحا أن تلك الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.