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وكيل «صحة سوهاج»: توفير وسائل تنظيم الأسرة لكل سيدة مجانا

كتب:

شيماء دراز
09:26 م | الجمعة 05 يناير 2024
وكيل صحة سوهاج

وكيل صحة سوهاج

أكّد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة والمناسبة لكل سيدة مجانا، بجميع الوحدات والمراكز الطبية بمحافظة سوهاج، ما بين وحدات صحية أو مركز لطب الأسرة أو مركز رعاية، أو وحدة لطب الأسرة، وتستطيع النساء الحصول عليها عبر المتابعة لاختيار الأنسب لها.

قافلة طبية للتوعية بالصحة الإنجابية في سوهاج

وأوضح «هاشم» أنه شارك في قافلة طبية توعوية بعنوان «الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل»، تناولت المشكلات الصحية التي تلحق بالطفل والأم، مع تتابع مرات الحمل، وأهمية الصحة الإنجابية للأسرة، وتوفير بيئة آمنة وحياة كريمة لأفرادها.

وبين وكيل «صحة سوهاج»، أنّ استقرار الأسرة مرتبط  بالصحة العامة لأفرادها، وأن الإسلام شدد على المحافظة على حقوق الطفل ورعايته، وحقوق المرأة، وتوفير حياة صحية آمنه لهما.

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بقلم شيماء دراز