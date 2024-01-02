«صحة سوهاج»: إعدام 90 طن لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كثفت مديرية الصحة بسوهاج من حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية وتخزينها، تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة بوزارة الصحة.

وقال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج في بيان: «نحذر كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن فهي خط احمر ولا تهاون مع معدومي الضمير والمتلاعبين بسلامة المواطن، و الحملات التي تنفذها مديرية الصحة لضبط وإعدام الأغذية والسلع الفاسدة بمثابة رسالة طمأنينة لجميع المواطنين».

ضبط 89 طن لحوم متغيرة الخواص بسوهاج

وأعلن وكيل وزارة الصحة عن ضبط وإعدام 89 طن و823 كيلوجراما مواد غذائية ولحوم ومجمدات متنوعة ما بين منتهية الصلاحية ومتغيرة في الخواص الطبيعية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الكميات وتحرير المحاضر اللازمة في إطار القانون

تفتيش 9 آلاف منشاة بسوهاج

وأشار إلى أن فرق مراقبة الأغذية التابعة للمديرية ومكاتبها بالمراكز تحكم قبضتها على الأسواق والحملات مستمرة ليل نهار حيث تم مرور فرق التفتيش التابعة لمراقبة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى على 9 آلاف و252 منشأة غذائيه ما بين تداول وبيع وتخزين الأغذية، موضحًا أنه تم تحرير 5 آلاف و145 محضرًا تضمنت عدم وجود شهادات صحية، وانتهاء صلاحية وغيرها من المخالفات الأخرى، كما أوضح أيضًا أنه تم التوصية بإغلاق 524 منشأة غذائية لعدم مطابقتها للمواصفات واستيفائها الشروط وعدم الترخيص، لافتاً إلى أنه تم استخراج 11 ألف و 502 شهادة صحية للمشتغلين بمجال الأغذية.