تحرير 15 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على المخابز بالبحيرة

نفذت إدارة تموين مركز رشيد بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة، طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية.

ضبط مخالفات تموينية

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا متنوعا في مجال المخابز على النحو التالي:

- ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين.

- ضبط 10 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كما شهدت مدينة شبراخيت تنفيذ العديد من الحملات التموينية خلال الساعات الماضية أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المخابز والمحال التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تم تنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية في مدينة كفر الدوار، أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال لعرض منتجات منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة.