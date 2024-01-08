حملات مكثفة لرفع مستوى النظافة في شوارع مركز سمالوط بالمنيا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، استمرار الجهود المبذولة من الوحدات المحليه والأحياء للارتقاء بمنظومة النظافة، وكذلك القيام بحملات مستمرة بجميع قرى وأحياء المركز، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى

وتابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، الجهود والأنشطة الميدانية والأعمال التي تقوم بها الوحدات المحلية والأحياء بنطاق المركز، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى.

تمهيد وتجريف بعض شوارع قرى المركز

ومن جانبها قامت الوحدات المحلية والأحياء بشن حملات مكثفة لرفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة، حيث قامت الوحدات المحلية والأحياء بالدفع بمعدات الحملة الميكانيكية من لوادر وجليدر وسيارات نقل لتنفيذ حملة نظافة مكثفة، حيث تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع المخلفات الصلبة والقمامة بدائرة المركز، فضلًا عن تمهيد وتجريف بعض شوارع القرى التابعة، كما تم صيانة واستبدال كشافات الإنارة التالفة بدائرة المركز.