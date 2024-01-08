مواعيد وأسعار تذاكر القطارات من الزقازيق إلى القاهرة والعكس

يبحث الكثير من مواطني محافظة الشرقية، عن مواعيد قطارات الزقازيق - القاهرة والعكس، وذلك لاختيار مواعيد الرحلات التي تناسبهم للسفر إلى أماكن عملهم أو غيرها.

وتحرص هيئة السكة الحديد، على إتاحة مواعيد قطارات الزقازيق - القاهرة والعكس، وذلك في محطات القطارات أو على موقعها الإلكتروني.

قطار الزقازيق يمر على 6 محطات أساسية

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنّ قطار الزقازيق القاهرة يمر على 6 محطات أساسية، وهي «محطة الزقازيق - منيا القمح - بنها - شبلنجة - شبرا الخيمة - القاهرة»، ومحطتين فرعيتين، هما «طوخ وقها»، مضيفة أنّ القطار المكمل من الزقازيق إلى بلبيس، يمر بـ5 محطات رئيسية «الزقازيق، والعصلوجي، وبردين، وأولاد سيف، وبلبيس».

قطار رقم 374

يتحرك من الزقازيق في تمام الساعة 04:00 صباحًا، ليصل إلى القاهرة في الساعة 06:25 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 376

يتحرك من الزقازيق الساعة 05:00 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 07:25 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 944 مكيف درجة ثانية + مميز

يتحرك من الزقازيق الساعة 5:40 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 7:20 صباحًا، وسعر تذاكر الدرجة الثانية 40 جنيهًا والمُحسّنة 13 جنيهًا.

قطار رقم 332

يتحرك الساعة 05:50 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 08:15 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 378

يتحرك من الزقازيق الساعة 07:00 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 09:25 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 334

يتحر من الزقازيق الساعة 09:00 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 11:00 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 946 مكيف درجة ثانية مميز

يتحرك الساعة 6:27 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 8 صباحًا، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 40 جنيهًا والمُحسنة 13 جنيهًا.

قطار رقم 186 مكيف درجة ثانية مميز

يتحرك الساعة 11:29 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 01:30 مساءً، وسعر تذاكر الدرجة الثانية 40 جنيهًا والمُحسنة 13 جنيهًا.

قطار رقم 382 محسن

يتحرك الساعة 01:00 مساءً، ليصل إلى القاهرة الساعة 03:30 مساءً، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 954

يتحرك من الزقازيق في تمام الساعة 02:10 مساً، ليصل إلى القاهرة الساعة 3:50 مساءً، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

قطار رقم 960 مكيف درجة ثانية مميز

يتحرك الساعة 09:35 مساءً، ليصل إلى القاهرة الساعة 11:00 مساءً، وسعر تذاكر الدرجة الثانية 40 جنيهًا والمُحسنة 13 جنيهًا.

قطار رقم 3015 مكيف روسي

يتحرك من القاهرة في الساعة 04:50 صباحًا، ليصل إلى الزقازيق الساعة 06:20 صباحًا، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

قطار رقم 593

يتحرك من القاهرة الساعة 5:00 صباحًا، ليصل إلى الزقازيق الساعة 06:45 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 377

يتحرك من القاهرة الساعة 5:00 صباحًا، ليصل إلى الزقازيق الساعة 08:20 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 941

يتحرك من القاهرة الساعة 05:15 صباحًا، ليصل إلى الزقازيق الساعة 07:05 صباحًا، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

قطار رقم 379

يتحرك من القاهرة الساعة 06:15 صباحًا، ليصل إلى الزقازيق الساعة 09:10 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 381

يتحرك الساعة 08:30 صباحًا، ليصل إلى الزقازيق الساعة 11:05 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 185 درجة مختلطة

يتحرك من القاهرة الساعة 09:10 صباحًا، ليصل إلى الزقازيق الساعة 10:32 صباحًا، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 40 جنيهًا، والمُحسنة 13 جنيهًا.

قطار رقم 383

يتحرك من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا، ليصل إلى الزقازيق الساعة 01:10 مساءً، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 951

يتحرك من القاهرة الساعة 11:30 صباحًا، ليصل إلى الزقازيق الساعة 01:15 مساءً، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 385

يتحرك من القاهرة الساعة 12:35 مساءً، ليصل إلى الزقازيق الساعة 03:20 مساءً، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 341

يتحرك من القاهرة الساعة 02:10 مساءً، ليصل إلى الزقازيق الساعة 04:22 مساءً، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 389

يتحرك من القاهرة الساعة 02:35 مساءً، ليصل إلى الزقازيق الساعة 05:05 مساءً، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 957

يتحرك من القاهرة الساعة 03:40 مساءً، ليصل إلى الزقازيق الساعة 05:20 مساءً، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 40 جنيهًا، والمُحسنة 13 جنيهًا.