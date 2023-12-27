مواعيد قطارات الصعيد قبل رأس السنة.. مكيف وروسي وتالجو

يحرص عدد كبير من المواطنين في إجازة رأس السنة على السفر إلى الأقصر وأسوان، لقضاء وقت ممتع في ظل الأجواء المعتدلة التي يشهدها جنوب الصعيد، والاستمتاع بالمعالم الأثرية، كذلك رغبة عدد من أهل الصعيد في العودة إلى مسقط رأسهم لقضاء الإجازة هناك.

وتستعرض «الوطن» مواعيد قطارات الصعيد، والتي أعلنتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفق الجدول المعلن للقطارات المكيفة والروسي وتالجو الإسباني والنوم على خط «القاهرة - أسوان» والعكس وأسعارها.

مواعيد القطارات القاهرة أسوان

1ــ قطار رقم 90، موعد التحرك من محطة القاهرة الساعة 10.10م، موعد الوصول الى محطة أسوان الساعة 1.30 م.

2ــ قطار رقم 1010، موعد التحرك من القاهرة 5 ص، موعد الوصول الى محطة أسوان 2.30 م.

3 ــ قطار رقم 80، موعد التحرك من القاهرة الساعة 9ص، موعد الوصول الى اسوان 2.05 ص.

4 ــ قطار رقم 1004، موعد التحرك من القاهرة الساعة 9.30 ص، موعد الوصول الى اسوان الساعة 11.10 م.

5 ــ قطار رقم 164، موعد التحرك من القاهرة الساعة 3.30 م، موعد وصول محطة اسوان 7.40 ص

6 ــ قطار رقم 188، موعد التحرك من القاهرة الساعة 6 م، موعد وصول محطة اسوان الساعة 11 ص.

7 ــ قطار رقم 1014، موعد التحرك من القاهرة الساعة 6.50 م، موعد وصول محطة اسوان الساعة 9 ص

8 ــ قطار رقم 2012 المكيف الروسي، موعد التحرك من القاهرة الساعة 5.30 م، موعد وصول محطة اسوان 6.20 ص.

9 ــ قطار رقم 988 المكيف الروسي، موعد التحرك من القاهرة الساعة 7.10 م، موعد وصول محطة اسوان 7.50 ص.

10 ــ قطار رقم 2030 التالجو، موعد التحرك من القاهرة الساعة 7 م، موعد الوصول لمحطة اسوان 6.40 ص.

11 ــ قطار النوم رقم 1086، التحرك من القاهرة الساعة 7.20 م، موعد الوصول لمحطة اسوان الساعة 8.55 ص

12 ــ قطار النوم رقم 86 التحرك من القاهرة الساعة 7.45 م، الوصول الى محطة اسوان 9.25 ص.

13ــ قطار رقم 82، التحرك من القاهرة الساعة 9.10 م، الوصول الى محطة اسوان 11.10 ص.