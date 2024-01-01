مواعيد قطارات الصعيد في أول أيام العام الجديد.. تضم «الروسي والإسباني»

يترقب المسافرون معرفة مواعيد قطارات الصعيد في أول أيام العام الجديد، ليتمكنوا من السفر خلالها من وإلى القاهرة، سواء القطارات العادية أو الروسي أو الإسباني أو التالجو أو قطارات النوم التي تعمل على خط القاهرة/ أسوان والعكس، وذلك بحسب ما أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، ليتمكن المسافرون من حجز التذاكر مسبقًا قبل قيام القطار الذي يرغبون في استقلاله.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل مواعيد قطارات الصعيد في أول أيام العام الجديد، والتي تتضمن مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم، فضلًا عن مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة، وكيفية حجز تذاكر القطارات.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

وتأتي مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم إلى مختلف محافظات الصعيد، ومحطات الوقوف كالآتي:

- قطار القاهرة/ أسوان رقم «982».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

- قطار القاهرة/ الأقصر «مكيف» رقم «986».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا.

- قطار القاهرة/ سوهاج «مكيف» رقم «990».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 4:00 عصرًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «2006».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:15 عصرًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «2012».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:30 عصرًا.

- قطار القاهرة/ أسيوط «مكيف» رقم «872».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:45 عصرًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «988».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 7:00 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «2014».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 9:00 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «976».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 9:30 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «996».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 10:00 مساءً.

- قطار القاهرة/ سوهاج «مكيف» رقم «890».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس غدا

وبحسب السكة الحديد فإنّ مواعيد قطارات الصعيد الروسي غدا الثلاثاء تكون كالآتي:

- قطار القاهرة/ الأقصر «روسي» رقم «974».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

- قطار القاهرة/ سوهاج «روسي» رقم «1006».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «80».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1004».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 9:30 صباحًا.

- قطار القاهرة/ الأقصر «روسي» رقم «160».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 12:15 ظهرًا.

- قطار القاهرة/ أسيوط «روسي» رقم «972».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 2:20 ظهرًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «188».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:00 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1014».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:50 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1012».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 8:20 مساءً.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس الإسباني

وفيما يخص مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس الإسباني «تالجو» فإنّ القطار رقم «2030» يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 6:40 صباحًا.

إزاي أحجز قطار سوهاج؟

وكشفت السكة الحديد، كيفية حجز قطار سوهاج أو أي من قطارات الصعيد، من خلال 4 طرق وهي:

- حجز تذكرة السفر من أحد شبابيك التذاكر بالمحطات.

- الحجز أونلاين من خلال موقع الحجز الإلكتروني أو أبليكيشن السكة الحديد.

- من خلال فوري في أي مكان.

- من مكاتب السكة الحديد بالنوادي والجامعات والهيئات القضائية والنقابات.