مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة في أول أيام السنة وكيفية حجز التذاكر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة اليوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 أول أيام السنة الجديدة، وكيفية حجز التذاكر، وذلك للراغبين في السفر من مختلف محافظات الصعيد إلى القاهرة بواسطة أنواع القطارات المختلفة سواء «الروسي» أو «المكيف»، والتي تنطلق في مواعيد ثابتة أو محددة على مدار اليوم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة في أول أيام السنة وكيفية حجز القطارات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

كيف أحجز تذاكر قطار؟

وتتيح هيئة سكك حديد مصر، حجز تذاكر قطار الصعيد من خلال 5 طرق مختلفة كالآتي:

- الحجز أون لاين من خلال موقع سكك حديد مصر عبر الضغط هنا.

- الحجز من خلال أبليكيشن سكك حديد مصر عبر الموبايل.

- حجز تذكرة قطار من شبابيك التذاكر بمختلف المحطات.

- حجز تذكرة قطار من خلال خدمة «فوري».

- حجز تذكرة قطار من مكاتب السكة الحديد بالنقابات والهيئات القضائية والجامعات والنوادي.

جدول مواعيد قطارات الصعيد

وفيما يخص مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة فإنّها تأتي كالآتي:

- قطار أسوان/ المواعيد قطارات الصعيد ومحطات الوقوف قاهرة «مكيف» رقم «2013».. ينطلق الساعة 2:30 ظهرًا.

- قطار أسوان/ القاهرة «مكيف» رقم «2007».. ينطلق الساعة 3:15 ظهرًا.

- قطار أسوان/ القاهرة «مكيف» رقم «2015».. ينطلق الساعة 4:00 عصرًا.

- قطار أسوان/ القاهرة «مكيف» رقم «1903».. ينطلق الساعة 5:00 مساءً.

- قطار أسوان/ القاهرة «مكيف» رقم «997».. ينطلق الساعة 8:45 مساءً.

- قطار أسوان/ القاهرة «مكيف» رقم «989».. ينطلق الساعة 11:00 مساءً.

- قطار الأقصر/ القاهرة «مكيف» رقم «977».. ينطلق الساعة 7:25 مساءً.

- قطار سوهاج/ القاهرة «مكيف» رقم «891».. ينطلق الساعة 11:00 ظهرً.

- قطار أسيوط/ القاهرة «مكيف» رقم «871».. ينطلق الساعة 3:20 فجرًا.

- قطار أسيوط/ القاهرة «مكيف» رقم «979».. ينطلق الساعة 3:00 ظهرًا.

مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة «روسي»

وفيما يخص جدول مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة، القطار الروسي، فإنّها تأتي بحسب ما أعلنت سكك حديد مصر كالآتي:

- قطار أسوان/ القاهرة «روسي» رقم «81».. ينطلق الساعة 4:30 صباحًا.

- قطار أسوان/ القاهرة «روسي» رقم «1013».. ينطلق الساعة 1:50 ظهرًا.

- قطار أسوان/ القاهرة «روسي» رقم «187».. ينطلق الساعة 6:30 عصرًا.

- قطار أسوان/ القاهرة «روسي» رقم «1011».. ينطلق الساعة 11:20 مساءً.

- قطار أسوان/ القاهرة «روسي» رقم «833».. ينطلق الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

- قطار الأقصر/ القاهرة «روسي» رقم «975».. ينطلق الساعة 8:00 صباحًا.

- قطار سوهاج/ القاهرة «روسي» رقم «1007».. ينطلق الساعة 7:35 مساءً.

- قطار أسيوط/ القاهرة «روسي» رقم «973».. ينطلق الساعة 2:20 ظهرًا.

- قطار أسيوط/ القاهرة «روسي» رقم «165».. ينطلق الساعة 6:00 صباحًا.

- قطار أسوان/ القاهرة «روسي» رقم «1010».. ينطلق الساعة 12:05 صباحًا.

- قطار أسوان/ القاهرة «روسي» رقم «163».. ينطلق الساعة 4:00 صباحًا.

- قطار أسوان/ القاهرة «روسي» رقم «157».. ينطلق الساعة 7:40 مساءً.