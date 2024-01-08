إزالة 3 حالات تعديات على أملاك الدولة في حملة مكبرة بالإسماعيلية

نفذت محافظة الإسماعيلية، عددًا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع البناء دون تراخيص، في عدد من قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

إيقاف أعمال بناء سور خارجي

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، وفق بيان رسمي عن المحافظة، حالتي إزالة لمخالفات البناء دون ترخيص وبناء على أراضي أملاك الدولة، في نطاق قرية الضبعية، اليوم.

وأضاف البيان، أنّ الحالة الأولى كانت عبارة عن إيقاف أعمال بناء سور خارجي على أرض أملاك دولة، بكبائن التعاون، والثانية تنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ ببناء سور داخلي وصبة خرسانات مسلحة داخل بحيرة التمساح بمنطقة التعاون.

التصدي لمخالفات البناء

ونجحت حملة مكبرة، في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، في حيِّ ثالث بمدينة الإسماعيلية اليوم، بوقف تنفيذ شدة خشبية، لسقف دور سادس علوي دون ترخيص، بمنطقة السابعة وأرض الجمعيات.

وتحفظت الحملة على معدات البناء مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لمنع تكرارها، فيما أكد اللواء شريف بشارة، استمرار الحملات طوال شهر يناير الجاري.