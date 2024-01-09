11 ألف وظيفة في «التربية والتعليم».. اعرف شروط التقديم والمستندات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طرح 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2025/ 2024 على مستوى الجمهورية، إذ يتم التقدم للإعلان إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 1 وحتى 31 يناير، على الرابط: Https://jobs.caoa.gov.eg

شروط التقديم للوظائف

ونصت شروط الإعلان على التالي:

- ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج أحد هذه الأقسام بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل).

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (مقبول).

- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها، وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- يلتزم المتقدم بإيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)، علما بأن يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

المستندات المطلوبة

وتضمن الإعلان تنويها على أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونه بصيغة JPG والمستندات هي:

1. صورة شخصية للمتقدم.

2. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

3. المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد

4. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

5. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

6. إيصال الإيداع البنكي

7.صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم (وجهين بحسب الأحوال).