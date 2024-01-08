خريطة المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية في الأقصر.. الحصة بـ5 جنيهات

اصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الدكتور صبرى خالد عثمان، خلال اجتماعه الأخير بمديرى الإدارات التعليمية والتوجيه بالأقصر، قرارا بتجهيز قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية، لمواد المرحلة الإعدادية، داخل كل إدارة استعداداً لامتحانات نصف العام.

الحصة بـ5 جنيهات

ووجه وكيل وزارة التعليم، باختيار أكفأ المعلمين فى كل مديرية لتقديم محاضرات المراجعة النهائية، وأن تكون بسعر رمزي هو 5 جنيهات للحصة، تخفيفاً عن أولياء الأمور، واهتماما من تعليم الأقصر بطلاب المحافظة، وذلك لأن مجموعات الدعم المدرسي تعتبر البديل الأكثر نفعاً وأماناً للدروس الخصوصية، حيث أنها خاضعة بشكل مباشر لإشراف وزارة التعليم.

وشهدت مجموعات الدعم المدرسي إقبالاً واسعاً من طلاب المرحلة الإعدادية في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك في إطار المراجعات النهائية، وفيما يلى مواعيد وأماكن محاضرات المراجعة النهائية، للصف الثالث الإعدادي بالأقصر.