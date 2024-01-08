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ذوي الهمم يزورون المناطق الأثرية في الأقصر ضمن برنامج «اعرف بلدك» (صور)

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
12:40 م | الإثنين 08 يناير 2024
الفوج السابع

الفوج السابع

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، الفوج السابع المخصص لذوي القدرات والهمم، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 12 يناير الجاري، في إطار الاهتمام بذوي القدرات والهمم وتنفيذ برامج وأنشطة لدمجهم في المجتمع، والتي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

برنامج الزيارة 

وتضمن البرنامج زيارة الصوت والضوء بالكرنك، ومعابد البر الشرقي، ومعابد البر الغربي، وجولات حرة، وذلك بمرافقة المرشدين السياحيين والإقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر.

تنمية روح الانتماء

من جانبه، أوضح صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن برنامج «اعرف بلدك»، يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية، إذ تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية.

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