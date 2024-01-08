«صحة الدقهلية» تنظم ندوة لتوعية الأسر بالصحة الإنجابية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم المديرية، لندوة توعوية بعنوان «أسرتك ثروتك»، من أجل المساعدة في تنمية الأسرة المصرية، اليوم.

ندوة توعوية بالدقهلية

وأشار«مكين» في بيان، إلى أنّ الندوة التوعوية جاءت في إطار أهمية مواجهة الزيادة السكانية لتحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة والوصول للرفاهية المعيشية.

وأضاف أنّ الندوة التوعوية، جاءت كأولى فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية، التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، في إطار التعاون بين الهيئة بمركز إعلام المنصورة ومديرية الصحة بالدقهلية.

وأكد أنّ الندوة جاءت عن المبادرات الرئاسية وجهود الدولة في حل القضية السكانية، واستحداث آليات جديدة في التوعية بمشكلة الزيادة السكانية وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

دور الرائدات الريفيات

وتناولت دور الرائدات الريفيات في الوصول إلى كل سيدة مصرية داخل كل قرية، لتقديم نصائح ورسائل طبية وتوعوية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لرفع الوعي الثقافي والصحي لدى السيدات.

وأضاف أن مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، تنفذ فعاليات التوعية وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للسيدات من خلال فرق طبية بالوحدات وبالعيادات المتنقلة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا، وإلى جانب الخدمات الطبية.